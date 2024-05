Tunisie . Le ministère de l’Intérieur annonce avoir mené des « opérations sécuritaires ciblées » au Lac 1

Le ministère de l’Intérieur annonce, ce soir, que « des opérations sécuritaires ciblées ont été menées, ce vendredi 03 Mai 2024, aux berges du Lac 1, en vue de contrer les différents fléaux attentatoires à l’ordre public, protéger les biens publics et privés, faire régner la quiétude générale et imposer le respect de la loi.

Cette intervention a été menée par différentes unités sécuritaires, sous la supervision du district de sécurité nationale de Carthage, ajoute le même département.

Les services municipaux de Tunis ont procédé à des travaux de nettoyage, d’enlèvement des ordures, et d’aménagement des jardins publics, souligne-t-il.

Le ministère diffuse, par ailleurs, une vidéo sur sa page officielle, Facebook, sur cette opération sécuritaire, menée, vraisemblablement à l’aube et qui s’est poursuivie le matin, au cours de laquelle les tentes installées par des migrants clandestins dans un jardin public du Lac 1, dans les environs de l’Organisation internationale des Migrations (OIM), et du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR), ont été démantelées.

Des dizaines de migrants clandestins ont été conduits par les forces de l’ordre, comme le montre la vidéo.

Un état de délabrement général prévalait sur les lieux, avec des amas d’ordures et de saletés jonchant le sol, et des chapiteaux de fortune sous lesquels s’abritaient les migrants subsahariens. Un spectacle désolant et surprenant dans ce quartier résidentiel et huppé de Tunis.

Gnetnews