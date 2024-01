Tunisie : Le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur annonce des arrestations dans les milieux de la drogue

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce des arrestations dans les milieux de la drogue

Le ministère de l’Intérieur annonce l’arrestation d’éléments criminels dans le cadre de la lutte contre le crime et les phénomènes attentatoires à l’ordre public.

Un dangereux délinquant, objet de 28 avis de recherche, 05 mandats d’amener, et 08 jugements pour le compte des unités sécuritaires et structures judiciaires différentes a été appréhendé pour « commercialisation de drogue, formation de bande, menace par arme à feu, détournement d’une personne, port d’arme sans permis, maltraitance d’un enfant, violence, intrusion dans le domicile d’autrui, atteinte aux biens d’autrui, et attitude désobligeante envers un fonctionnaire ».

Une quantité de drogue et de l’argent ont été saisis en sa possession.

La brigade des enquêtes judiciaires d’el-Mnihla (district de l’Ariana) a arrêté deux suspects dans une embuscade, sur la base de renseignements selon lesquels, ils seraient intégrés dans le domaine de l’Héroïne et de la Cocaïne. Une quantité des drogues en question a été saisie en leur possession ainsi que de l’argent, ajoute le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Sur ordre du parquet, ils étaient placés en détention préventive, et une enquête judiciaire ouverte à leur sujet, « pour possession, consommation et commercialisation de stupéfiants inscrits au tableau B ».

La brigade d’investigation dans les crimes de violence contre la femme et l’enfant dans le district de la garde nationale de Sousse, est parvenue à arrêter une personne pour avoir attiré un enfant mineur en vue de la commercialisation de drogue dans les milieux éducatifs.

Des portions de cannabis, ainsi que des cachets et des objets contondants ont été saisis en sa possession. Il s’est avéré qu’il était objet de recherche par la brigade des enquêtes de la gade nationale de Sousse pour vol.

Consulté, le parquet a ordonné de le placer en détention préventive « pour exploitation de mineur en vue de commercialiser de la drogue », ainsi que « la possession d’une arme blanche sans permis ».

Gnetnews