Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce des arrestations, et d’importantes saisies dans une vaste arnaque commerciale

Le ministère de l’Intérieur annonce l’arrestation de six personnes, et la saisie de plus de 50 tonnes d’épices et de condiments non propres à la consommation.

Cette opération a eu lieu, dans le cadre de la lutte contre la spéculation et le contrôle des circuits de distribution, la sous-direction des affaires criminelles s’est saisie de l’enquête en vertu d’une commission rogatoire émise par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Sousse 02 pour « pratiques violant la loi de l’offre et de la demande à des fins lucratives, la formation d’une entente, et le stockage et dissimulation de marchandises de nature à provoquer des perturbations en matière d’approvisionnement du marché ». Les chefs d’accusation portent également sur la fraude, détention et exposition de produits alimentaires non-propres à la consommation et détention de marchandises sans détenir de factures.

Sont poursuivis dans cette affaire, le propriétaire d’un commerce d’épices et condiments dans la région de Kalaât el-Soghra (gouvernorat de Sousse), ainsi que nombre de sociétés de vente de produits alimentaires de gros.

Après s’être rendue au siège de l’une des sociétés au gouvernorat de Sousse, l’unité sécuritaire a procédé à la saisie d’une quantité de 1237 kg d’épices, 222 kg de Harrissa dans des boîtes en plastique, 19 kg de câpres, dont le chef d’entreprise s’est approvisionné dans une société à Nabeul. Ce dernier a fini par être arrêté à Korba. Interrogé, il a reconnu posséder un entrepôt exploité dans le broyage des épices, ainsi que les restes en provenance des usines de conserve, avec les graines de Maïs, en les mélangeant avec de l’huile subventionnée et des colorants, qu’il vend en tant que piments rouges. Comme il a reconnu traiter dans ce domaine, avec certains tenants d’entrepôts dans la région de Korba.

En coordination avec le parquet, une descente a eu lieu dans 04 entrepôts où d’importantes quantités d’épices ont été retrouvées, estimées à 50 tonnes stockées d’une manière anarchique, ne respectant pas les conditions d’hygiène, outre des appareils pour le broyage et l’emballage.

Un gros camion et deux véhicules utilisés dans la commercialisation des marchandises concernées ont été saisis.

Le parquet a ordonné le placement en détention préventive de toutes les parties (06) et de prendre les mesures légales à leur sujet, les investigations continuent.

