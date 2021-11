Tunisie : Le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur annonce la saisie dâ€™armes et munitions de guerre Ã  Nabeul

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce la saisie d’armes et munitions de guerre à Nabeul

Le ministère de l’Intérieur annonce ce mercredi 03 novembre la saisie d’armes et de munitions dans un domicile à Haouria (gouvernorat de Nabeul).

Suite à des informations selon lesquelles, une personne serait en possession d’armes et de munitions, la brigade des enquêtes de la garde nationale de Menzel Tamim, a procédé en collaboration avec la brigade anti-terroriste de Nabeul, à l’identification du propriétaire de la maison, et du lieu où il se trouve, indique le département de l’avenue Habib Bourguiba dans un communiqué.

Après coordination avec le parquet du tribunal de première instance de Nabeul, une descente a été faite audit domicile, et son propriétaire a été arrêté. Après une fouille minutieuse, des armes de guerre et munitions ont été retrouvées dont un fusil mitrailleur et un chargeur, 04 révolvers, un fusil de chasse, 35 cartouches (de fusil mitrailleur), 272 balles différents calibres pour révolvers, et 3 chargeurs.

Avec l’approfondissement des investigations avec le suspect, il s’est avéré qu’il était en relation avec deux takfiris.

Sur ordre du parquet, le suspect, son épouse, et son frère ont été placés en détention, et un PV a été rédigé pour « possession d’armes à feu et de munitions de guerre sans autorisation ».

Gnetnews