Tunisie : Le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur annonce la saisie de 30 mille litres d’un produit alcoolique nuisible Ã  la santÃ© et impropre Ã  la consommation

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce la saisie de 30 mille litres d’un produit alcoolique nuisible à la santé et impropre à la consommation

Le ministère de l’Intérieur annonce ce jeudi 04 janvier la saisie de 30 mille litres d’un produit alcoolique impropre à la consommation et nuisible à la santé, suite à des informations parvenues au poste de police de Gafsa, selon lesquelles, une personne exploitait une maison dans la région de Bab Rmel (délégation de Gafsa Sud), en tant qu’usine destinée à la préparation du produit alcoolique, « grappa », son stockage en vue de sa distribution dans les circuits de distribution.

Suite à une descente dans ledit domicile en coordination avec le parquet, le suspect a été pris en flagrant délit, en train de fabriquer le produit alcoolique en question.

Environ 30 mille litres ont été saisis, ainsi que des appareils de fabrication, 23 barils de 200 litres, 55 récipients en plastique de 20 litres, 18 bouteilles de gaz, etc.

Interrogé, il a reconnu s’adonner à la commercialisation du produit en question, avec une autre personne, en le vendant à raison de 08 dinars/ Litre.

Consulté, le parquet près du tribunal de première instance de Gafsa a ordonné l’ouverture d’un procès verbal auprès du commissariat de police de Gafsa, en procédant au placement en détention préventive du suspect et en ouvrant une affaire judiciaire pour « possession, exposition, distribution et fabrication, via une transformation chimique, d’un produit alcoolique nuisible à la santé et impropre à la consommation ».

Le deuxième élément a été arrêté dans une embuscade, et la marchandise saisie a été détruite, selon les méthodes d’usage.

Gnetnews