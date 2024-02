Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce l’arrestation d’un dangereux terroriste

Le ministère de l’Intérieur annonce l’arrestation d’un dangereux terroriste dans une embuscade, alors qu’il était à moto dans l’une des pistes conduisant aux fiefs des éléments terroristes dans les montagnes de Kasserine ; des armes de guerre et une ceinture explosive ont été saisies en sa possession.

Dans un communiqué paru hier soir, le ministère révèle que cette arrestation a été effectuée par les unités antiterroristes, en coordination avec l’unité spéciale de la garde nationale, et la brigade des forces spéciales de l’armée nationale, sous l’égide du parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

La personne en question a rallié les organisations terroristes en 2014 et a participé à des opérations terroristes contre des unités sécuritaires et militaires. Comme, il est impliqué dans la décapitation d’un berger, ainsi que dans des opérations d’extorsion et autres visant à semer la terreur parmi les citoyens de la région, souligne, en substance, la même source.

Traduit devant le parquet, il a ordonné de diligenter une enquête et d’émettre un mandat de dépôt à son encontre.

Gnetnews