Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce les résultats d’une campagne sécuritaire d’envergure à Sfax

Le ministère de l’Intérieur annonce que des dizaines d’opérations de franchissement illégal des frontières ont été déjouées lors d’une campagne sécuritaire d’envergure menée entre le 27 et le 29 septembre 2023 à Sfax, sous l’égide du directeur général de la sûreté nationale et du directeur général, commandant de la garde nationale.

Le ministère annonce, dans un communiqué paru ce week-end, que 52 opérations de franchissement illégal des frontières ont été déjouées, 216 Tunisiens, et 667 de nationalités subsahariennes et du Sahel, et 73 de différentes nationalités interceptés, dont 41 été placés en détention préventive.

Par ailleurs, quelque 10 tentatives d’émigration clandestine ont été avortés lors de cette campagne, et 26 personnes dont 14 des pays d’Afrique subsaharienne et du Sahel ont été arrêtés. 48 passeurs ont été, par ailleurs, arrêtés dont 32 placés en détention préventive.

Le même département annonce la saisie d’un montant de près de 44 mille dinars, 1250 euros, 14 véhicules; 03 camions, 20 gilets de sauvetage, et 57 téléphones portables ; 02 embarcations ont été détruites.

22 personnes de nationalités subsahariennes ont été, également, placées en garde à vue, pour accès au territoire national, via les points de passage non officiels.

Ce faisant, les interventions sécuritaires des unités de la sécurité et garde nationale ont permis, dans le cadre de cette campagne de maintien de l’ordre général à Sfax, de placer en détention 34 personnes impliquées dans des affaires de meurtre, de drogue, de vol et de contrebande, et 04 personnes pour formation de bande et détention des pièces de musée à des fin de commerce…

Deux personnes de nationalités africaines ont été arrêtées pour des crimes de stupéfiants et de vol avec usage de violence, et 169 personnes, objet d’avis de recherche, ont été placés en détention préventive.

Ce faisant, le ministère a procédé à la saisie de 09 véhicules, 66 motos et une somme estimée à 10 mille dinars, ainsi que des bijoux, des téléphones portables…66 PV judiciaires et 06 PV fiscaux ont été établis, et 79 contraventions financières levées, conclut la même source.

Gnetnews