Tunisie : Le ministère de l’Intérieur dit avoir mis en place un plan sécuritaire pour lutter contre la violence et la drogue dans les environs de l’école

Le ministère de l’Intérieur annonce, ce vendredi 15 septembre, avoir mené des campagnes préventives à l’occasion de la rentrée des classes 2023/ 2024, à travers la mise en place de patrouilles motorisées et pédestres dans les environs des établissements éducatifs et universitaires, en vue de maintenir l’ordre, de faciliter la circulation routière, et de prévenir les accidents de la route.

Ces opérations ont été menées avec la contribution des différentes unités de la sécurité nationale, de la garde nationale et de la protection civile, et sont appuyées par des campagnes de sensibilisation, avec la participation de l’observatoire national de sécurité routière (ONSR), souligne le même département dans un communiqué.

Le ministère dit avoir mis en place un plan sécuritaire intégral, permettant la poursuite des campagnes sécuritaires dans différentes régions du pays, tout au long de l’année scolaire, en préservation de la sécurité des élèves, des étudiants et de l’ensemble de la famille éducative, à travers la lutte contre les fléaux attentatoires à l’ordre public, notamment les crimes d’extorsion, de violence et de drogue.

Plus de 2,3 millions ont repris ce matin le chemin de l’école, le ministre de l’Education a donné le coup d’envoi de l’année scolaire dans un établissement scolaire à la Cité Ettadhamen.

