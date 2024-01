Tunisie : Le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur mÃ¨ne une campagne de propretÃ© Ã  El Mnihla et Ettadhamen

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur mène une campagne de propreté à El Mnihla et Ettadhamen

Un coup de balai a été mené dans les quartiers d’Ettandhem et de Mnihla, dans le but d’améliorer la qualité de vie.

Le ministère de l’Intérieur annonce avoir supervisé une campagne de propreté et d’élimination de tonnes de déchets, de détritus et de gravats à la cité Etttadhamen et el-Mnihla, avec la participation de l’un des citoyens.

Plusieurs engins et camions se sont attelés pour ce faire, comme le montre une vidéo postée sur la page officielle, Facebook, du ministère.

Cette initiative qui est de nature à contribuer à l’amélioration de la qualité de la vie a été appréciée par les habitants, selon le même département.

Gnetnews