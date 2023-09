Tunisie : Place Barcelone, Place Mongi Bali, Rue de la gare…points de vente et étals anarchiques enlevés à l’issue d’une campagne sécuritaire

Une campagne sécuritaire a été menée dans la nuit du 08 au 09 septembre à la place Barcelone, la place Mongi Bali, la rue de la Gare, et une partie de la Rue d’Espagne dans la capitale, en vue de l’élimination des points vente et autres étals anarchiques.

Cette opération a été réalisée avec la participation des différentes unités de la direction générale de la sûreté nationale, ainsi que des services régionaux et municipaux du gouvernorat de Tunis, dans le cadre du maintien de l’ordre public, et en vue de vieller sur la quiétude des citoyens, et de contrer l’étalage anarchique, et la surexploitation du trottoir.

Les rues et trottoirs ont été nettoyés dans la foulée, et des points sécuritaires installés au niveau des accès conduisant vers les places en question, en vue d’empêcher l’étalage de nouveau.

Cette action a été appréciée par les habitants, les passants et les commerces, selon le ministère de l’Intérieur, qui annonce la poursuite des campagnes sécuritaires dans les rues avoisinantes, en aménageant un espace organisé aux marchands afin qu’ils s’adonnent à leurs activités commerciales.

Gnetnews