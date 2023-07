Tunisie : Le ministère de l’Intérieur met en garde contre les allégations et informations erronées au sujet des migrants

Le ministère de l’Intérieur dénonce les informations erronées relayées par les médias et les réseaux sociaux, au sujet du dossier des migrants subsahariens.

Dans un communiqué rendu public hier soir, jeudi 27 juillet, » en vue d’éclairer lanterne de l’opinion publique nationale et internationale », le ministre de l’Intérieur lance une mise en garde à tous contre « les allégations et les mensonges qui sont de nature à attenter à l’image de la Tunisie et des Tunisiens, et à salir l’institution sécuritaire pour des fins suspectes ».

Le ministère pointe « l’instrumentalisation du dossier de la migration irrégulière pour des fins politiciennes perdues d’avance ».

« La république tunisienne, Etat et peuple, ne tardent pas à assurer la prise en charge humanitaire complète aux migrants africains et autres étrangers présents sur le territoire tunisien, en portant secours à ceux qui sont en péril dans les eaux territoriales tunisiennes, jusqu’ils arrivent à bon port », affirme-t-il.

Le ministère insiste sur « son devoir de protéger les frontières de notre pays, tout en n’étant pas responsable des Africains se trouvant en dehors des frontières ».

