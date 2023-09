Tunisie : Le ministère de l’Intérieur prévoit un trafic dense ce vendredi, jour de rentrée des classes

A l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2023 – 2024, et eu égard à la densité du trafic routier sur les routes et grands axes à compter de ce vendredi 15 septembre 2023, le ministère de l’Intérieur appelle les usagers de la route à s’en tenir à la loi et au code de la route.

Il les incite à respecter les principes de la sécurité routière, notamment, le port de la ceinture de sécurité, en évitant l’excès de vitesse, le dépassement interdit, l’usage du portable au volant…

Il leur recommande, également, de ne pas transporter les passagers à bord de moyens de locomotion non adaptés, de respecter une distance de sécurité sur la route, et de faire montre de prudence, en traversant la route.

Le ministère assure que tous les moyens matériels et humains nécessaires ont été mobilisés pour venir en aide aux usagers de la route, les appelant à contacter, si nécessaire, les numéros suivants :

*La direction de la police de la circulation : 71.343.201 ;

*Police de secours : 197

*Centre national de renseignements de la garde nationale : 71.960.448 ;

*Garde nationale : 193

*Protection civile : 198.

Gnetnews