Tunisie : Le ministère de l’Intérieur publie un communiqué routier à l’occasion des vacances de l’Aïd el-Idha

Le ministère de l’Intérieur appelle, ce mardi 27 Juin, les usagers de la route à se conformer aux consignes de sécurité d’usage, à l’occasion des vacances de l’Aïd el-Idha, et la densité du trafic attendue sur les routes.

Dans le cadre des dispositions spécifiques à la sécurisation des vacances de l’Aïd el-Idha, le ministère appelle, dans un communiqué, les usagers à réduire la vitesse, à s’en tenir aux règles de circulation, à faire montre d’indulgence, à respecter la priorité, à s’en tenir à une conduite pondérée, et à respecter la signalisation et les conseils des agents.

Il leur enjoint le port de la ceinture de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des zones urbaines, leur recommandant de ne pas transporter les passagers à bord d’un moyen de locomotion non adapté, d’éviter la conduite en état de fatigue, et de ne pas utiliser le portable pendant la conduite.

Le ministère porte à la connaissance du public que ses services ont lancé à compter de ce mardi 27 juin, et jusqu’au dimanche 02 juillet, des campagnes nationales de prévention et de sensibilisation, sur l’ensemble du territoire de la république, en vue d’atteindre l’objectif de célébrer l’Aïd sans accidents.

Les moyens humains et matériels ont été mis en place pour aider les usagers de la route. Les numéros suivants pourraient être joints, en cas de nécessité :

*Sécurité nationale : 197, garde nationale : 193, et protection civile : 198.

La direction de la police de circulation pourrait être jointe aux numéros suivants : 71.342.787 ــ 71.343.201, et le centre national de renseignement et de la garde nationale : au 71.960.448.

Gnetnews