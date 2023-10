Tunisie : Le ministère de l’Intérieur revient sur les manifestations organisées en soutien à la cause palestinienne

Le ministère de l’Intérieur revient, dans un communiqué, sur les manifestations ayant gagné hier les rues tunisiennes à travers différents gouvernorats de la république, en soutien à la causse palestinienne, et en signe de protestation contre l’offensive israélienne à Gaza, notamment l’attaque barbare contre l’hôpital, al-Ahli al-Arabi al-Maamdani, ayant fait 500 martyrs et des centaines de blessés.

De nombreuses « marches pacifiques » ont été organisées, hier mercredi 18 Octobre dans l’ensemble des gouvernorats de la république « en soutien au peuple palestinien, et son droit légitime de défendre ses terres spoliées, et en contestation de la politique d’extermination, de déportation et d’agressions barbares perpétrées par l’entité sioniste, envers les innocents désarmés, en violation criante des principes des droits de l’homme, et du droit international », indique, en substance, le département de l’avenue Habib Bourguiba dans un communiqué.

Des milliers de citoyens ont pris part à ces marches, accompagnées par les unités sécuritaires dans des conditions normales, en termes de la protection des citoyens, des institutions et des biens publics et privés, ajoute-t-il.

Selon les estimations du ministère de l’Intérieur, quelque 20 mille personnes se sont retrouvées à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, 17 mille au centre ville de Sfax, 12 mille personnes à Médenine, et 10 mille personnes à Gafsa.

Des marches ont, par ailleurs, eu lieu dans d’autres gouvernorats, auxquelles ont participé entre 3000 et 7000 manifestants par gouvernorat, selon la même source.

