Tunisie : Le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur s’engage Ã  rÃ©gler la question environnementale Ã  Sfax, et fait des annonces

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur s’engage à régler la question environnementale à Sfax, et fait des annonces

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a présidé hier, dimanche 20 août, une séance de travail consacrée au suivi de la situation environnementale dans le gouvernorat de Sfax, en présence de la conseillère auprès du chef du gouvernement, et du premier délégué chargé de la gestion des affaires du gouvernorat de Sfax, outre les hauts cadres des ministères de l’Intérieur, de l’Environnement et des Finances.

La réunion a été consacrée à l’examen des principaux problèmes financiers, fonciers et sociaux à Sfax, en vue d’instaurer un système de gestion intégré des déchets domestiques, à travers la mise en place d’une unité de traitement et de valorisation, rompant avec la méthode jusque-là adoptée, portant sur l’enfouissement des déchets sans traitement, annonce ce lundi 21 août, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Après avoir passé en revue les étapes de gestion des déchets depuis la fermeture de la décharge contrôlée à la délégation de Aguereb en 2021, et les mesures d’accompagnement, à l’échelle centrale, régionale et locale, et au terme du débat, il a été convenu d’établir une feuille de route en vue d’accélérer l’instauration d’un dispositif de valorisation et de traitement des déchets ménagers et apparentés.

Il a été, par ailleurs, convenu de budgétiser l’intervention, et de réunir les moyens financiers et logistiques, actuellement disponibles, d’opter pour une approche sécuritaire appuyant l’effort de l’Etat en matière de réalisation effective des programmes tracés, et de concrétiser les engagements pris pour gagner la confiance du citoyen, étant un partenaire agissant en la matière, ajoute la même source.

La réunion a mis l’accent sur la nécessité de respecter les délais impartis, et les engagements de l’Etat, à travers la mise en place d’un système reposant sur la valorisation et le traitement des déchets. Il s’agit de jeter les bases de l’économie circulaire, laquelle appuie la création de nouveaux postes d’emploi, et préserve l’environnement.

Une commission technique sera mise en place sous l’égide du premier délégué, en vue de parvenir aux solutions aux problèmes pouvant freiner l’application de la teneur de la feuille de route.

Gnetnews