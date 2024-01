Tunisie : Le ministÃ¨re des AE annonce le dÃ©cÃ¨s du diplomate et Directeur GÃ©nÃ©ral des affaires consulaires suite Ã  un malaise subit

Tunisie : Le ministère des AE annonce le décès du diplomate et Directeur Général des affaires consulaires suite à un malaise subit

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger fait part du décès de Wahid Ben Younes, ministre plénipotentiaire, directeur général des affaires consulaires.

Le diplomate s’est éteint hier, lundi 22 janvier 2024, suite à « un malaise subit ».

Depuis son ralliement au ministère des Affaires étrangères en 1996, le défunt a fait montre, tout au long de son parcours professionnel, tant au sein de l’administration centrale, qu’auprès de nos missions à Pretoria, Londres et Addis-Abeba, d’une compétence reconnue et d’un haut sens patriotique, tout en étant, toujours, disposé à défendre les intérêts de la Tunisie, et des membres de la colonie tunisienne à l’étranger, souligne le département du Nord-Hilton, rappelant les sacrifices du regretté pour la profession.

Nabil Ammar présente, au nom de l’ensemble du personnel du ministère, ses sincères condoléances aux proches du défunt, son épouse et à l’ensemble de la famille diplomatique élargie.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde.

Gnetnews