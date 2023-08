Tunisie : Le ministÃ¨re des Affaires culturelles annonce le dÃ©cÃ¨s du traducteur, romancier et poÃ¨te, Abdelmajid Youssef,

Tunisie : Le ministère des Affaires culturelles annonce le décès du traducteur, romancier et poète, Abdelmajid Youssef,

Le ministère des Affaires culturelles fait part du décès du traducteur, romancier et poète, Abdelmajid Youssef, survenu le dimanche 27 août 2023.

Le défunt se prévalait d’une large expérience en matière de traduction de l’arabe au français, il a traduit des recherches liées aux questions de l’Islam et de la Démocratie.

Il a, par ailleurs, fait paraître sa traduction du roman, « La mort du juif égaré », outre d’autres œuvres éditées par l’Union tunisienne des écrivains.

Le regretté de la scène culturelle et littéraire, titulaire d’une maitrise en lettres arabes, d’un diplôme supérieur de langue et études italiennes de l’université Tunis 1, ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de l’université de Sousse, a écrit le poème, le roman et le récit, et a 22 publications à son actif.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.

Gnetnews