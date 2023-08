Tunisie : Le ministère des Affaires étrangères lance un appel aux Tunisiens résidant au Niger

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger appelle les Tunisiens se trouvant au Niger, et souhaitant regagner la Tunisie, à contacter notre mission diplomatique à Ouagadougou (Burkina Faso), pour faciliter leur retour au pays, dans les meilleures conditions et les délais les plus proches.

Suite aux derniers évènements survenus au Niger, le ministère indique, dans un communiqué, « suivre d’une manière continue, la situation des membres de la colonie tunisienne dans ce pays frère, en collaboration avec notre ambassade à Ouagadougou ».

L’ambassade de Ouagadougou est à joindre sur les numéros suivants :

*Téléphone fixe : 0022625376237

*Téléphone portable : 0022655463848

*Adresse électronique : at.ouaga@diplomatie.gov.tn.

Gnetnews