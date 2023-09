Tunisie : Le ministère des Domaines de l’Etat annonce la récupération d’un lotissement agricole de 63 hectares à Nabeul

Le ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières annonce, ce mardi 05 septembre, que sa direction régionale de Nabeul a récupéré hier, un lotissement agricole, situé dans la région de Béni Ghanem, de la délégation de Menzel Bouzelfa (gouvernorat de Nabeul).

Cette parcelle couvre une superficie totale de 63 hectares, et abrite des agrumes, des amandiers, et des oliviers, ainsi qu’un terrain vierge, des édifices hydriques et des bâtiments.

Après sa restitution, le lotissement en question a été confié au complexe agricole, al-Intilaka à Béni Khaled, relevant de l’office des terres domaniales, « pour entretien, maintenance et garde à titre provisoire, dans l’attente de sa réaffectation », indique la même source.

La récupération a eu lieu en présence des autorités régionales et locales, des représentants de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières, ainsi que de la délégation régionale de développement agricole de Nabeul, et de l’office des terres domaniales.

Gnetnews