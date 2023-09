Tunisie : Le ministÃ¨re des Domaines de l’Etat annonce la rÃ©cupÃ©ration d’un terrain de 117 hectares Ã  Nabeul

Tunisie : Le ministère des Domaines de l’Etat annonce la récupération d’un terrain de 117 hectares à Nabeul

Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières annonce que sa direction régionale de Nabeul, est parvenue, jeudi 28 septembre, à récupérer une terre domaniale agricole, située dans la région de Schémas à la délégation de Grombalia.

La parcelle en question couvre une superficie de 117 hectares, et est constituée de vignobles, d’oliveraies, et de pêchers, ainsi qu’une terre blanche agricole, outre des édifices hydriques et des bâtiments.

Ce terrain a été récupéré, après la fin de la période de location et de non-renouvellement par le ministère des Domaines de l’Etat, de la location au profit de la société de revalorisation et de développement agricole, et en application des décisions d’évacuation émises par la gouverneure de Nabeul, à cet effet.

La terre en question a été reprise et remise au complexe agricole, Khayem Hached, relevant de l’Office des terres domaniales pour garde et entretien, à titre provisoire, dans l’attente de sa réaffectation.

La récupération a eu lieu en présence des différentes parties sécuritaires et administratives.

Gnetnews