Tunisie : Le ministÃ¨re des Domaines de l’Etat fournit des biens fonciers Ã  des communes, Ã  la STEG et autres services publics

Tunisie : Le ministère des Domaines de l’Etat fournit des biens fonciers à des communes, à la STEG et autres services publics

La commission nationale consultative des opérations immobilières a approuvé la mise à disposition de biens fonciers, au profit des services publics.

Lors de sa réunion, tenue le vendredi 29 septembre, sous la présidence du ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, en présence de l’ensemble de ses membres, ladite commission a approuvé des dossiers de cession en faveur des communes de Raoued et Hezoua, ainsi que de la Société tunisienne d’électricité et du gaz (STEG), et de privés.

Des dossiers d’acquisition de biens fonciers nécessaires à des services militaires, sanitaires et éducatifs, dont le dossier d’un édifice sanitaire à Kairouan ont, également, fait l’objet d’approbation.



Mohamed Rekik, cité par un communiqué de son ministère, a souligné la nécessité de la rapidité, de l’efficacité, et de la régularisation des situations foncières, notamment celles relevant des projets publics, tout en tâchant d’en réduire les délais de réalisation.

Gnetnews