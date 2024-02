Tunisie : Le ministère des Domaines de l’Etat lance un appel à candidature pour pourvoir à la vacance au sein de ses structures

Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a ouvert la porte des candidatures au profit des agents de l’Etat, des collectivités locales, et des entreprises publiques à caractère administratif, en vue de pourvoir à la vacance, à travers la mutation ou le détachement, auprès de ses différents services centraux et régionaux.

Le dépôt des candidatures devra avoir lieu du 20 février au 20 Mars 2024. Les postes demandés sont un chef de service à la direction générale des expertises, ainsi qu’au sein des directions régionales de Béjà, Zaghouan, Kébili, Tataouine et Siliana (voir tableau ci-dessous).

Gnetnews