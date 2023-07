Tunisie : Le ministère du Commerce annonce la date du démarrage des soldes d’été

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce, ce mercredi 26 juillet, que les soldes d’été démarreront le lundi 07 août, et s’étaleront sur six semaines.

La saison des ventes au rabais se poursuivra ainsi jusqu’au dimanche 17 septembre, en accord avec les structures professionnelles.

Le ministère indique que toute infraction à la décision relative à la date et à la période des ventes saisonnières à tarifs réduits, sera relevée, poursuivie et réprimée, conformément aux dispositions de la loi n’o 40 de l’année 1998, portant sur les modes de vente et de publicité commerciale.

Gnetnews