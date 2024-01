Tunisie : Le ministère du Commerce annonce la date du démarrage des soldes d’hiver

Le ministère du Commerce et du développement des Exportations annonce le démarrage de la saison des soldes d’hiver le 01er février, et se poursuit jusqu’au mercredi 13 Mars 2024.

Cette décision a été prise en accord avec la profession, souligne-t-il dans un communiqué.

Le ministère affirme que toutes les infractions au texte régissant la date, et la durée des ventes au rabais, seront relevées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions de la loi n’o 40 de l’année 1998, du 02 Juin 1998 portant sur les modes de vente et la publicité commerciale.

Les commerçants devront consentir, pendant la période des soldes, une réduction d’au moins 20 %, et devront faire montre de transparence, en affichant un double-étiquetage faisant mention du plein tarif, et du prix réduit.

Gnetnews