Tunisie : Le ministère du Commerce annonce la saisie de 4.4 tonnes de farine subventionnée dans une boulangerie à la Marsa

Les services de contrôle économique à la direction régionale du Commerce et du développement des exportations de Tunis ont procédé à la saisie de 4.4 tonnes de farine subventionnée, consacrée à la fabrication du pain (baguette) dans une boulangerie à la Marsa.

Il s’est avéré que cette boulangerie est à l’arrêt depuis une période, et que le four est en panne et hors d’usage, indique ce vendredi 28 juillet le ministère du Commerce et du Développement des exportations, dans un communiqué.

Les autres équipements nécessaires sont dans un état déplorable, ajoute-t-il.

Un PV a été rédigé contre le représentant juridique de la boulangerie « pour violation des dispositions de la subvention, tout en arrêtant, d’une manière immédiate, son approvisionnement en farine subventionnée ».

La distribution du pain a été au centre hier d’une séance de travail, à la Kasbah, au cours de laquelle le président de la république a appelé à revoir les textes juridiques régissant la classification des boulangeries, affirmant qu' »il y a un seul pain pour l’ensemble des Tunisiens ».