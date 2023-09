Tunisie : Le ministère du Commerce annonce la saisie de pommes de terre et d’ognons dans un entrepôt anarchique à Monastir

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce, ce jeudi 21 septembre, la saisie de 8,6 tonnes de pommes de terre, et 1,5 tonne d’ognons, lesquels ont été acheminés au marché de gros des légumes et fruits à Jemmal (Monastir), pour être réinjectés dans le circuits de distribution formels, en en déposant le montant au trésor public.

Suite à des informations selon lesquelles une personne a procédé à l’accumulation de légumes dans un entrepôt anarchique non-déclaré auprès des services du Commerce, en les écoulant en dehors des circuits de distribution légaux, une équipe de contrôle économique, relevant de la direction régionale du Commerce à Monastir a procédé, en coordination avec le district de sécurité nationale de Jemmal, hier mercredi, à une descente dans ledit entrepôt dans la région de Zeramdine, où des quantités de pommes de terre et d’ognons ont été retrouvées, destinés à être écoulés en dehors des circuits légaux.

Le détenteur de la marchandise a été convoqué, et un PV établi à son encontre pour « possession de marchandises à des fins de spéculation » de la part d’une personne ne réunissant pas les conditions pour la pratique du Commerce, conformément au décret n’o 10, de l’année 2010.

Gnetnews