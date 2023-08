Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce annonce la saisie d’une importante quantitÃ© de sucre et de farine Ps-7

Tunisie : Le ministère du Commerce annonce la saisie d’une importante quantité de sucre et de farine Ps-7

Le ministère du Commerce et du développement des exportations a annoncé, hier dimanche 20 août, la saisie à Monastir de 1,3 tonne de sucre (26 sacs de 50 kg), et 380 kg de farine de qualité supérieure, et ce pour violation des procédures de la subvention, en utilisant un produit subventionné, d’une manière contraire à la réglementation en vigueur.

Cette saisie a eu lieu à l’issue d’une descente effectuée par une équipe de contrôle, relevant de la direction régionale du Commerce et du Développement des exportations à Monastir, dans un entrepôt anarchique de pâtisserie à Ksar Hellal, où d’importantes quantités de sucre et de farine Ps-7 étaient stockées.

Le contrevenant a été convoqué pour parachever les mesures légales.

Gnetnews