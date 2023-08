Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce dÃ©cide le rÃ©approvisionnement des boulangeries modernes en farine et semoule, et fixe des conditions liÃ©es au calibre du pain

Tunisie : Le ministère du Commerce décide le réapprovisionnement des boulangeries modernes en farine et semoule, et fixe des conditions liées au calibre du pain

Le groupement professionnel des boulangeries modernes, relevant de la confédération nationale des entreprises citoyennes (CONECT), renonce à l’organisation des sit-ins, prévus à partir de ce lundi 21 août 2023, devant le siège du ministère du Commerce de Tunis, suite au communiqué dudit ministère datant du 19 août, où il s’est engagé à reprendre l’approvisionnement des boulangeries modernes en farine et semoule.

Ledit groupement se dit « soulagé » de la décision prise par l’autorité de tutelle, « pour régler la crise que traverse le secteur des boulangeries modernes, et s’engage à poursuivre les efforts, aux côtés des autorités, pour structurer le secteur ».

Le ministère du Commerce avait décidé la reprise de l’approvisionnement des boulangeries non-classées de farine et semoule à compter du 19 août 2023, à l’issue de l’engagement de leurs structures professionnelles à respecter les lois régissant la fabrication et la vente du pain.

Le ministère leur enjoint à informer le consommateur sur le type, le poids et le prix du pain exposé à la vente, d’une manière claire et transparente, en supprimant toutes les informations de type publicitaire, en mesure de créer une confusion chez le consommateur, y compris l’appellation, « boulangerie ».

Le même département précise que les locaux de fabrication de pain, non-classés, se spécialisent dans la fabrication du pain spécial dont le poids ne devrait pas dépasser les 150 grammes, et dont la forme devrait être différente du pain subventionné, petit et gros calibre.

Le ministère ajoute que ses services ont entamé un recensement des boulangeries, dans la perspective de la restructuration du dispositif de fabrication du pain, en vue de cerner les besoins, d’améliorer la situation de l’approvisionnement, et de faciliter l’accès des citoyens aux boulangeries dans différentes régions, notamment dans celles dépourvues d’un tissu commercial digne de ce nom.

Les campagnes conjointes de contrôle se poursuivent avec le ministère de l’Intérieur en vue de contrecarrer toutes les pratiques, qui contribuent à la perturbation de l’approvisionnement, et génèrent des pressions qui sont de nature à impacter l’offre en ce produit sensible, et à faire déraper les prix, conclut le ministère du Commerce.

Gnetnews