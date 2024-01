Tunisie : Le ministère du Commerce lance un message important au public au sujet du lait demi-écrémé subventionné

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce, ce jeudi 18 janvier, la reprise de la cadence normale de l’approvisionnement du lait demi-écrémé, avec l’avènement de la période de haute lactation, ce qui a contribué à consolider l’offre et à réaliser la stabilité du marché, avec l’augmentation de la production et de la distribution du lait demi-écrémé subventionné, avec une moyenne de 1,7 million litres/ Jour.

Le ministère appelle, dans un communiqué paru en ce début d’après-midi, les différents intervenants dans ce secteur à éviter toutes les pratiques qui sont de nature à perturber la cadence normale de l’approvisionnement, et le comportement des consommateurs, et à s’engager à exposer les quantités disponibles, d’une manière claire au public, dans les commerces.

Il incite, par ailleurs, les citoyens à rationaliser leur achat à et à interagir avec ses services, pour alerter sur les différents dépassements constatés à temps à travers le numéro vert : 80100191

* La ligne téléphonique simplifié du bureau des relations avec le citoyen : 1872 ;

*L’adresse électronique : : mincom.brc@tunisia.gov.tn.

Le pays était confronté à une pénurie de lait l’avant-dernière période lié à l’épisode saisonnier de basse lactation. Les commerces avaient procédé à un rationnement des ventes à deux paquets par personne. Bien que l’offre semble s’améliorer dans les différents espaces commerciaux, ce rationnement est maintenu.

Le ministère indique, à ce propos, que ses services avaient décrété des mesures réglementaires pour appuyer l’offre et garantir la régularité de l’approvisionnement, en vue de couvrir les besoins de la consommation familiale depuis le 15 septembre 2023. Ces dispositions sont en vigueur jusqu’à maintenant.

Parallèlement, le ministère a mené un programme de contrôle conjoint pour contrer la spéculation, notamment pour ce qui est de la rétention de la marchandise, la hausse des prix, et la vente conditionnée, ce qui a permis la saisie de plus de 195 mille litres. Les dispositions réglementaires ont été prises contre les contrevenants, en coordination avec les parties compétentes, y compris des arrestations et des fermetures des locaux commerciaux.

