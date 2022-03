Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce rassure sur la disponibilitÃ© des produits de base, et pointe une maniÃ¨re de semer le trouble

Tunisie : Le ministère du Commerce rassure sur la disponibilité des produits de base, et pointe une manière de semer le trouble

Le Directeur de la Concurrence, et des enquêtes économiques au ministère du Commerce, Houssem Eddine Touati, a déclaré ce vendredi 18 Mars, que les produits de base existent en quantités suffisantes, dénonçant la frénésie, provoquée par des informations erronées, suscitant la crainte de l’avenir.

Lors d’une conférence de presse, autour du programme conjoint de lutte contre la spéculation et la contrebande des produits de base et subventionnés, relayés par les médias locaux, le responsable a indiqué que « cette frénésie est orchestrée, elle vise à troubler la situation intérieure, perturber les opérations de réforme, et répandre des rumeurs, selon lesquelles l’on s’achemine vers la levée de la subvention, malgré les affirmations qu’il n’y a aucune intention de la lever ; il s’agit, néanmoins, de réformer le dispositif de compensation »,

Et de poursuivre : La situation économique mondiale impacte, d’une manière directe, l’économie nationale. Comme tous les autres pays, la Tunisie fait face à des difficultés, suite aux répercussions de la crise entre la Russie et l’Ukraine, l’envolée des cours du pétrole, la hausse de la demande mondiale des produits de base, outre la flambée des prix des produits de base et la spéculation sur le marché mondial.

Le directeur des enquêtes économiques a expliqué que la hausse des prix et l’exploitation par les spéculateurs de la conjoncture actuelle, outre la prolifération des entrepôts anarchiques, sont liées à l’approche du mois de Ramadan, connu par une consommation croissante.

Touati a appelé les Tunisiens à se garder de toute frénésie acheteuse, notamment des produits de base, signalant que la production ne s’est pas arrêtée et sa cadence va se développer pendant le mois du jeûne, attendu dans deux semaines en Tunisie.

Il a, encore, affirmé que l’approvisionnement par les céréales, la semoule, le riz a retrouvé sa cadence normale. L’Etat est intervenu dans plusieurs régions intérieures, 1200 tonnes de semoule ont été distribuées par jour, 1500 tonnes de sucre l’ont été également, outre la distribution depuis hier de 7 mille tonnes d’huile végétale.

Le responsable a, par ailleurs, fait constater que les problèmes enregistrés en matière d’approvisionnement en produits de base sont liés à des raisons qui se sont accumulées au fil des ans, outre les difficultés que traverse le pays, ayant impacté la marche des activités économiques.

Gnetnews