Tunisie : Le ministère du Commerce punit 09 boulangeries à Tunis, pour violation de la réglementation de la subvention

Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du Commerce et de Développement des exportations de Tunis, ont décidé les 28 et 29 août 2023, de suspendre l’approvisionnement de 09 boulangeries classées, en farine subventionnée, étant donné qu’elles ont arrêté toute activité de fabrication et de vente de pain subventionnée sans raison objective ou légale, ce qui a donné lieu à des perturbations en matière d’approvisionnement de pain dans les délégations du Kram, d’el Omrane, de Sidi Hassine, d’Ezzohour, et de Jbel Jloud.

Il s’est avéré à l’issue des opérations de contrôle, que les boulangers en question ont procédé, carrément, à la fermeture de leurs locaux, ou ont renoncé à la fabrication et à la vente du pain tôt, ce qui a empêché de pourvoir aux besoins des consommateurs en ce produit de base, bien qu’elles détiennent d’importants stocks de farine subventionnée.

Les opérations de contrôle ont permis, par ailleurs, de révéler une boulangerie classée fermée, dont l’activité s’arrête tôt, alors qu’elle était en possession d’une importante quantité de pain, dont le propriétaire s’est gardé d’écouler au profit du public, dans l’intention d’en approvisionner les restaurants, indique la même source.

Les boulangers en question ont été convoqués, et des PV ont été rédigés à leur encontre, pour « violation de la réglementation de la subvention ».

Gnetnews