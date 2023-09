Tunisie : Le ministère du Transport audite les recrutements et titularisations effectués pendant la dernière décennie

Dans le cadre de l’application des dispositions du décret n’o 591 de l’année 2023, portant sur l’audit intégral des opérations de recrutement et de titularisation au sein de la fonction publique, des instances, des entreprises publiques, ainsi que des sociétés à participation publique, le ministère du Transport a rendu public, ce jeudi 28 septembre, deux notes dans le but de faciliter les travaux des commissions d’audit.

Le ministère appelle, dans le notes en question, les Président-directeurs généraux et les directeurs généraux des sociétés et entreprises sous sa tutelle à recenser l’ensemble des recrutements effectués pendant la période du 14 janvier 2011 au 25 juillet 2021, et à fournir des versions papier et électronique des références légales, établir une liste nominative des recrutements effectués pendant la période concernée, ainsi qu’une liste nominative des agents titularisés.

Le même département appelle à veiller sur la sécurité des espaces d’archives des entreprises visées, à faciliter le travail des commissions d’audit et à leur accorder tous les documents demandés.

Gnetnews