Tunisie : Le ministère du Transport décide la nomination d’un administrateur délégué à la tête de l’OACA, le syndicat réclame un PDG

La Fédération générale du Transport, relevant de l’UGTT, appelle ce vendredi 03 décembre 2021, le ministère du Transport à revenir sur la nomination d’un administrateur délégué à la tête de l’Office de l’aviation civile et des aéroports.

La Fédération appelle, dans un communiqué, à « la nécessité de nommer un PDG à la tête de l’OACA, en préservation de la pérennité de l’entreprise, et la bonne marche du travail, notamment en ces circonstances exceptionnelles et les difficultés que traverse le secteur de transport, et l’Office de l’aviation civile et des aéroports, en particulier, depuis le début de la pandémie ».

La partie syndicale appelle à la nécessité « de nommer un PDG sur la base de l’intégrité, la compétence et l’impartialité », menaçant « d’entamer des actions militantes, dans le cas où les autorités ne reviennent pas sur cette nomination. »

La même source souligne en préambule qu’une correspondance est parvenue à l’OACA, appelant à la tenue d’un conseil d’Administration le lundi 06 décembre pour la désignation d’un administrateur délégué, pointant « une décision improvisée et irresponsable, ne respectant pas les procédures légales de la part de l’autorité de tutelle ».

