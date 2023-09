Tunisie : Le ministÃ¨re du Transport revient sur l’accident du bus de la Transtu, Ã©tat stationnaire des blessÃ©s

Tunisie : Le ministère du Transport revient sur l’accident du bus de la Transtu, état stationnaire des blessés

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, s’est rendu au chevet des blessés admis dans les hôpitaux, suite à l’accident du bus de la Transtu survenu hier, mercredi 20 septembre, vers 14 heures, au niveau de la région de Mbarka, à 4 km de la ville de Sidi Thabet.

Le drame s’est produit, lorsqu’un bus articulé de la Transtu, transportant des élèves entre Bejaoua et les collège et lycée de Sidi Thabet a dérapé, et a percuté un arbre, ce qui a donné lieu à la fermeture de la route.

L’accident a fait des blessés variables parmi les élèves, le chauffer a été atteint au niveau de la tête.

Les blessés ont été transférés, en toute urgence aux hôpitaux de la capitale pour recevoir les premiers secours : 13 cas à l’hôpital Charles Nicolle, 9 à l’hôpital la Rabta, 12 à l’hôpital d’enfants à Bab Saâdoun, 12 à l’Institut Mohamed Kassab d’orthopédie, 3 cas à l’hôpital Mongi Slim, et 9 cas au dispensaire de Sidi Thabet.

La Transtu ramènera les blessés chez eux, aussitôt ils quitteront l’hôpital.

Le ministère de la Santé a assuré hier que tous les élèves étaient dans un état stationnaire, notamment après avoir reçu les premiers secours.

Une cellule de prise en charge psychologique a été mise en place, suite à cet accident, et est joignable au numéro vert : 80 105 050.

Gnetnews