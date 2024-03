Tunisie : Le ministère de l’Industrie revient sur l’incendie survenu dans la zone pétrolière de Radès, 25 employés de la société AGIL transférés à l’hôpital

Un incendie s’est déclenché, ce jeudi 14 Mars, à 6H 20 mn au dépôt du gaz relevant de la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP – AGIL), dans la zone pétrolière de Radès (Gouvernorat de Ben Arous), annonce, ce matin, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie dans un communiqué.

Le sinistre a été maîtrisé grâce aux efforts des agents et cadres de la SNDP – AGIL, ainsi qu’une intervention immédiate efficace des agents de la protection civile, précise le même département.

25 employés de la société « AGIL » ayant contribué à l’extinction de l’incendie ont été transférés à l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous, dont 4 ont été placés en soins intensifs, ajoute-t-il.

Selon des sources médicales, ils sont en voie de guérison.

Le ministère indique qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incident.

La ministre de l’Industrie, Fatma Thabet Chiboub, et le ministre de la Santé, Ali Mrabet, ainsi que le secrétaire d’Etat à la transition énergétique, Ouael Chouchane, se sont rendus au chevet des blessés à l’hôpital, leur souhaitant prompt rétablissement, en présence du gouverneur de Ben Arous.

Le ministère affirme que la prise en charge nécessaire et le soutien psychologique et médical ont été assurés aux blessés et à leur famille.

Gnetnews