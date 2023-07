Tunisie : Le ministre de la Défense préside la clôture de l’année universitaire à l’école d’aviation de Borj el-Amri

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, a présidé, hier mercredi 12 juillet, la cérémonie de clôture de l’année universitaire à l’école d’aviation de Borj el-Amri, en présence du ministre du Transport, du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des membres du conseil supérieur des armées, ainsi que de cadres du ministère, parmi les militaires et les civils…

Le ministre a salué, à l’occasion de la promotion de Moncef Bey, le niveau de coopération du ministère de la Défense, avec les ministères du transport et de l’enseignement supérieur, dans les domaines de formation et d’entraînement, appelant à intensifier et à développer une telle coopération, rapporte ce jeudi le ministère de la Défense dans un communiqué.

Il a, par ailleurs, loué les efforts de l’Ecole, en vue d’opérer sa mise à niveau, conformément aux standards internationaux, en matière de qualité de formation, d’aménagement de l’infrastructure, de modernisation des équipements et d’ouverture sur les universités nationales et mondiales…, de manière à répondre aux exigences de la formation militaire moderne.

Mémiche a remis les insignes classant les diplômés, ainsi que les prix aux lauréats.

Gnetnews