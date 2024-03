Tunisie : Le ministre de la Défense récompense les soldats ayant participé à l’élimination des terroristes sur les hauteurs de Kasserine

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, a présidé hier, lundi 04 Mars 2024, au Mess des officiers interarmées de Bizerte, une cérémonie d’hommage aux militaires ayant participé à l’opération conjointe menée le 27 décembre 2023 sur les hauteurs de Kasserine, en collaboration avec les forces de sécurité intérieure.

Cette opération s’est soldée par l’élimination de trois terroristes, ainsi que la saisie d’armes, de munitions et d’explosifs, rapporte le ministère de la Défense dans un communiqué.

Le ministre a exprimé ses remerciements et son estime pour « les actions héroïques des éléments de l’armée nationale, ainsi que la fierté de l’ensemble des Tunisiens et de l’institution militaire de leurs héros, pour avoir fait montre de courage et de bravoure pour annihiler le terrorisme ».

Cette réussite qualitative illustre, de nouveau, « la compétence combative et la promptitude du soldat tunisien, jaloux pour sa patrie, étant animé d’une détermination sincère de protéger chaque once de son territoire », a-t-il ajouté en substance.

Le ministre les a, par ailleurs, appelés « à continuer à faire montre de prudence, de vigilance et de prévoyance et à être totalement prompts à contrer le danger du terrorisme, à travers l’intensification de la formation et de l’entraînement, adaptés à toutes les formes de menaces ».

Ont pris part à cette cérémonie les membres du Conseil supérieur des armées, ainsi que de hauts cadres du ministère.

