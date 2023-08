Tunisie : Le ministre de la Santé en tournée dans les hôpitaux du Sud

Dans le cadre de la série de visites aux établissements hospitaliers au Sud tunisien, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a effectué hier, jeudi 03 août 2023, une visite à l’hôpital régional de Gabès.

Le ministre s’est enquis de la marche du travail aux urgences de l’hôpital, et de services hospitaliers, où il s’est enquis des conditions de prestations rendues aux citoyens.

Le ministre a rencontré le directeur de l’hôpital, la présidente de la commission médicale, et le chef des urgences, ainsi que l’équipe de permanence à l’hôpital, et a écouté leurs préoccupations professionnelles, et leur a rendu hommage pour les prestations rendues aux malades.

Le ministre s’était, rendu auparavant, à l’hôpital local de la nouvelle Matmata, au Centre hospitalo-universitaire de Médenine, au centre de soins et santé de base de Bir Lahmar et à l’hôpital régional de Tataouine…

