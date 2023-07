Tunisie : Le ministre de la santé inaugure la station thermale de Hamman Bent Jdidi

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, et la gouverneure de Nabeul, Sabah Malek, ont inauguré hier, dimanche 30 juillet 2003, la station thermale de Hamman Bent Jdidi, en présence des autorités régionales, locales et centrales.

Cette inauguration intervient après la fin des travaux d’aménagement et de maintenance de la station thermale, et de rénovation de tous les édifices qui lui sont liés.

Le ministre de la Santé a donné le coup d’envoi de la ré-exploitation, et de la réouverture de la station thermale, à compter du 01er août 2023.

Il a souligné la nécessité de la préserver, de veiller à son exploitation au mieux, et de développer les prestations liées aux soins thermaux.

Le but de ce projet est de promouvoir le village de Sidi Jdidi, et d’en faire une destination touristique, thermale, culturelle, environnementale et sportive, à travers la valorisation du patrimoine écologique de la région.

Gnetnews