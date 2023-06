Tunisie : Ali Mrabet met en avant l’appui du programme Essaha Aziza aux services de santé dans les différentes régions

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a affirmé l’importance de la coopération avec l’Union européenne dans le domaine sanitaire, valorisant le programme Essaha Aziza, pour son appui à l’infrastructure sanitaire, et aux services de santé de base, dans les régions prioritaires, dans une première phase.

Un programme qui devra, englober dans un second temps, l’ensemble des régions du pays, à travers des programmes spécifiques inscrits dans le cadre de la politique nationale de la santé, particulièrement, le projet de digitalisation des structures de santé publique, et le soutien des processus de prise en charge dans les services d’urgence.

Clôturant hier, jeudi 01er Juin, à Gammarth, la conférence organisée par le programme d’appui au secteur de la santé en Tunisie, Essaha Aziza, sur l’échange des expériences régionales pour développer les secteurs des secours et des urgences, avec la participation des directions régionales de la santé, des chefs de services d’urgence, et des représentants d’associations scientifiques, le ministre a évoqué les projets réalisés dans nombre d’établissements hospitaliers, particulièrement au niveau de la première ligne, en vue de rapprocher les prestations de santé des citoyens et en améliorer la qualité.

Cette conférence qui a eu lieu, les 31 Mai et le 01er Juin, a vu la présentation d’expériences et projets de nombre d’équipes locales et régionales dans les régions, bénéficiant des mécanismes de la seconde phase du programme « Essaha Aziza », pour développer les services de secours. Outre la réflexion autour de l’amélioration de la coordination entre les différents intervenants dans ce domaine, à l’instar de l protection civile.

Dans le cadre de la deuxième phase du programme, Essaha Aziza, les médecins de première ligne ont été formés aux premiers soins de secours, en allouant les fonds nécessaires à l’acquisition des équipements médicaux et des ambulances.

Essaha Aziza est un programme d’appui au secteur de la santé en Tunisie financé par l’Union européenne, dont les interventions s’articulent autour de six axes : la qualité, l’accessibilité, la gouvernance, la digitalisation, le plan d’équipement, les urgences…

