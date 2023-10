Tunisie : Le ministre de la santé préside une réunion sur la situation épidémiologique liée au Virus du Nil Occidental et à la punaise du lit

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé hier, mercredi 04 Octobre, une séance de travail du comité de pilotage du système d’alerte précoce, lié au Virus du Nil Occidental, lequel rassemble différents ministères, et organismes concernés par le dépistage dudit virus.

La séance a permis de passer en revue la situation épidémiologique du Virus du Nil Occidental, dont notre pays n’a pas enregistré des cas, outre les préparatifs des différents ministères et organismes, dans leurs plans anticipatifs d’observation et de prévention de l’apparition de cette épidémie, tout en en limitant l’éventuel impact, rapporte, en substance, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le Virus du Nil Occidental (West Nile Virus), est un arbovirus principalement transmis par des moustiques pouvant provoquer des atteintes neurologiques.

Ce faisant, la réunion s’est arrêtée aux mesures de prévention et de surveillance au sujet de l’insecte, « punaises de lit », qui est apparu, récemment, dans nombre de pays.

Ali Mrabet a affirmé l’importance de la coordination entre l’ensemble des intervenants, pour faire réussir les mesures de dépistage, de surveillance et de traitement contre les virus en général, et ce qui survient dans certains pays, avec l’apparition de maladies liées aux moustiques vecteurs, en particulier.

Le ministre a affirmé le rôle du citoyen en matière de prévention des virus, notamment à travers un comportement et un mode de vie sain, et via la préservation de l’environnement.

Il a valorisé le rôle des membres du comité de pilotage et tous les ministères concernés, en matière d’appui des efforts de prévention, et de lutte contre les maladies liées auxdits vecteurs.

Le ministère de la Santé avait appelé, hier les citoyens à prendre des mesures pour se prémunir des punaises de lit, et rassure que cet insecte n’est pas, actuellement, présent dans notre pays, face à la recrudescence des cas dans certains pays européens, notamment en France confrontée à une véritable épidémie.

Gnetnews