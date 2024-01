Tunisie : Le ministre de la SantÃ© se rend aux Ã©tablissements hospitaliers de Jendouba

Tunisie : Le ministre de la Santé se rend aux établissements hospitaliers de Jendouba

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, s’est rendu hier, lundi 08 janvier 2024, en visite à l’hôpital régional de Jendouba.

Le ministre s’est enquis de la marche d’action dudit hôpital, où il a pris connaissance des conditions dans lesquelles les prestations sont rendues aux citoyens, au centre de la médecine d’urgence et de chirurgie, et autres services hospitaliers à l’instar du service cardiovasculaire, du service de gynécologie-obstétrique, du service de la pédiatrie, d’ORL, de radiologie médicale, de pharmacie ainsi que les cuisines de l’hôpital et l’aile de résidence des médecins, rapporte le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le ministre a rencontré des cadres médicaux, paramédicaux, et administratifs à l’hôpital, et a écouté leurs préoccupations professionnelles, saluant les efforts qu’ils déploient pour rendre les services de santé aux citoyens.

En marge de sa visite, le ministre s’est, également, rendu au centre régional des maladies cancéreuses, ainsi que du service d’urgence médicale du Nord-Ouest.

Gnetnews