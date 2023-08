Tunisie : Le ministre de l’Agriculture appelle à l’anticipation pour faire réussir la prochaine saison agricole dans ses différentes filières

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques de la pêche, Abdelmonem Belati, appelle à redoubler d’efforts, face à cette situation climatique difficile et au stress hydrique, en vue de mettre en place une vision stratégique claire à moyen et long terme, dans le secteur agricole.

Présidant hier, lundi 07 août 2023, une séance de travail avec les cadres de la direction générale de la production agricole, le ministre a recommandé de prendre les précautions nécessaires, en vue de faire réussir la prochaine saison agricole, dans l’ensemble de ses filières.

Les cadres de ladite direction ont présenté un aperçu sur leurs principales activités actuelles, en matière de préparation et de suivi des saisons agricoles, et des principaux problèmes posés.

Belati les a exhortés à établir un tableau de bord, comportant les aspects liés à la programmation et à la planification, à présenter les programmes d’une manière anticipée, à fixer les objectifs et les indicateurs, et à procéder à l’auto-évaluation, d’une manière périodique, en vue de suivre l’état d’avancement de la mise en exécution, et de régler les problèmes en suspens.

Le ministre a mis en avant « la nécessité de la digitalisation et de la gouvernance des activités de la direction générale de la production agricole, étant le noyau du ministère ».

Il a appelé « à mettre un programme pour ses activités, selon les priorités de l’étape, notamment face au stress hydrique », recommandant davantage de coordination entre les directions générales, centrales et régionales relevant du ministère, et des structures professionnelles des autres ministères dans le cadre d’une action complète.

Belati a, également, appelé à la nécessité de mieux utiliser les moyens humains et logistiques « en vue d’améliorer la prestation des cadres et agents et les inciter à déployer davantage d’efforts face à cette situation climatique difficile ».

Gnetnews