Tunisie : Le ministre de l’Agriculture appelle Ã  prÃ©server toute graine de blÃ©, en ces temps de vaches maigres

Tunisie : Le ministre de l’Agriculture appelle à préserver toute graine de blé, en ces temps de vaches maigres

Le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati, s’est rendu hier, lundi 21 août, en visite au port commercial de Radès, où il a assisté au déchargement de la cargaison de blé tendre au port, ainsi qu’à l’opération de stockage.

Le ministre qui était accompagné, de la PDG de l’office des céréales, a pris connaissance de la marche de travail du laboratoire de calibrage de céréales relevant de l’office.

Il a, par ailleurs, pris connaissance du fonctionnement des services portuaires relevant de l’office, ainsi que des problèmes posés inhérents à l’aspect logistique et a écouté les préoccupations des employés.

Belati, cité par un communiqué de son ministère, a incité l’ensemble des employés du port à déployer davantage d’efforts et de don de soi, dans ce contexte difficile en Tunisie, consécutif aux changements climatiques, et au manque enregistré en matière de production céréalière. Il les a exhortés à préserver chaque graine de blé importée, en préservation de notre sécurité alimentaire, et des finances publiques, au même titre.

Le ministre a, par ailleurs, recommandé d’accélérer les opérations de déchargement, d’œuvrer à aménager les entrepôts, et à en augmenter la capacité…

Belati a présidé, dans la foulée, une séance de travail au siège de l’office des céréales, en présence des ses cadres supérieurs, où il les a pressés d’accélérer le programme de digitalisation du secteur céréalier, en vue d’introduire davantage, de transparence, et de faciliter le suivi. Il les a appelés à mettre en place un plan de travail urgent, fixant les priorités de l’étape, selon un échéancier préétabli.

Il les a, également, exhortés à affecter, d’une manière judicieuse, les fonds alloués aux différents projets, moyennant une meilleure gouvernance. Comme il leur a enjoint à intensifier les actions de terrain et d’inspection dans les régions.

