Tunisie : Le ministre de l’Agriculture en visite de suivi au barrage d’el-Aroussia, en cours de réhabilitation à 66.2 millions de dinars

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, s’est rendu, samedi 16 Mars, une visite de suivi des travaux de maintenance et de réhabilitation du barrage el-Aroussia.

Le ministre s’est enquis de l’état d’avancement de la grande maintenance réalisée sur ce barrage, dont la réalisation remonte à l’année 1954, et joue un rôle fondamental dans les systèmes d’eau potable et d’irrigation dans le Grand-Tunis, le Sahel et Sfax.

Les travaux ont démarré en décembre 2020, et devraient arriver à leur terme en novembre 2024 moyennant une enveloppe totale estimée à 66.2 millions de dinars.

La qualité de certains travaux spécifiques requiert l’arrêt de l’approvisionnement du Canal de Mejerda – Cap-Bon en eau, jusqu’à la fin du mois de Mars courant.

Le ministre a appelé au parachèvement de l’ensemble des programmes de maintenance dans les délais prévus, pour renforcer les systèmes d’eau potable et d’irrigation.

Le Secrétaire d’Etat à l’eau, et le gouverneur de Manouba ont pris part à cette visite.

Gnetnews