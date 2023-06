Tunisie : Le ministre de l’Agriculture inaugure une unité de production de lait de chamelle à Médenine

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, a inauguré l’unité pilote de technologie de lait de chamelle, à la pépinière d’entreprises d’el-Fejja , première du genre en Tunisie, qui est venue en couronnement des recherches scientifiques, à l’Institut des zones arides dans le domaine des Camélidés qui se sont étalées sur de nombreuses années.

Le ministre a pris connaissance des étapes de production et d’empaquetage du lait de chamelle au sein de cette unité dont la capacité de production préliminaire est de 100 litres/ jour.

Le ministre a salué les efforts de l’Institut en matière de lancement de ce type de projets scientifiques, lesquels reposent sur l’application des résultats de recherche, appelant à traduire et à valoriser les résultats des recherches scientifiques et à les traduire en projets concrets.

Le ministre a visité plusieurs espaces audit Institut, dont le musée des équipements agricoles et de outils traditionnels ; comme il a installé dans ses fonctions le Directeur Général de l’Institut des zones arides.

Il a incité les présents à proposer de nouvelles idées pour promouvoir, davantage, le Sahara tunisien, et augmenter sa productivité dans le cadre du déficit hydrique.

Au deuxième jour de sa visite à Médenine, le ministre a pris connaissance de l’état d’avancement des projets de développement agricole, et pastoral, notamment :

*l’ouverture de la route montagneuse en direction d’el-Dhaher, région d’el-Hechana (El-Fejij) ;

*Création et équipement du point d’eau dans la région d’oued Sedr

*Création du centre de services pour les éleveurs et les bergers dans la région de Zerideb ;

*Création d’un entrepôt de pâturage, et un siège du groupement du développent agricole à Dhaher.

Le ministre de l’Agriculture s’était rendu les vendredi et samedi, 23 et 24 Juin 2023 à Médenine.

