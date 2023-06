Tunisie : Le ministre de l’Agriculture s’entretient avec le DG de l’ACSAD, sur les programmes de coopÃ©ration Ã  la lumiÃ¨re des nouveaux dÃ©fis

Tunisie : Le ministre de l’Agriculture s’entretient avec le DG de l’ACSAD, sur les programmes de coopération à la lumière des nouveaux défis

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, a reçu, hier lundi 12 Juin, le Directeur Général du Centre arabe pour l’étude des zones arides et des terres sèches (ACSAD), Nasreddine Abid, et la délégation l’accompagnant.

Le ministre a mis l’accent sur l’importance des programmes de coopération entre le ministère et le centre, saluant son rôle dans la région dans le domaine agricole.

Il a appelé « à développer les moyens de coopération conjointe afin de répondre aux aspirations des pays arabes, notamment à la lumière des changements climatiques et des exigences de l’étape, en termes de sécurité alimentaire et hydrique, et d’accompagnement de l’évolution technologique et de gouvernance du secteur ».

Le Directeur Général de l’ACSAD a valorisé la coopération avec la Tunisie, et les dispositions du centre à accélérer la cadence de réalisation des projets bilatéraux, et de les élargir afin de toucher d’autres propositions en réponse aux exigences de l’étape.

