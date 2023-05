Tunisie : Le ministre de l’Agriculture s’entretient avec le président de l’UTAP autour des solutions à même de sauver la saison des grandes cultures

Les grandes cultures et les solutions à même de sauver la saison ont été, au centre d’une rencontre, ce week-end, entre le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche, Adelmonem Belati, et le président de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Noureddine Ben Ayed.

La rencontre a porté sur « les préoccupations du secteur agricole et de la pêche, face aux difficiles conditions climatiques, et les moyens à même de consolider certaines filières agricoles et de les développer, dans le cadre de la coopération conjointe ».

Il a été, par ailleurs, question des meilleurs moyens de préserver la filière laitière, ainsi que celle des volailles, et l’élevage équin.

Les deux parties ont évoqué les difficultés du secteur de la pêche, et ont convenu de la tenue d’une séance de travail technique, autour du Système de Surveillance de la flottille de pêche par Satellites, VMS, avec l’éventuelle révision du barème des hydrocarbures, des prestations portuaires, et d’autres questions liées à une meilleure organisation du secteur et à la préservation de la richesse halieutique.

Gnetnews