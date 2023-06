Tunisie : Les difficultÃ©s de l’agriculture au centre d’un entretien entre Belati et le vice-prÃ©sident de la BERD

Tunisie : Les difficultés de l’agriculture au centre d’un entretien entre Belati et le vice-président de la BERD

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, s’est entretenu hier, mercredi 07 juin, avec le premier vice-président de la banque européenne de la reconstruction et du développement, (BERD), et la délégation l’accompagnant.

La rencontre a porté sur les défis auxquels se heurte le secteur agricole en Tunisie, et les priorités du ministère pour faire face aux changements climatiques, et leurs répercussions sur la sécurité hydrique et alimentaire, d’une part, et la consolidation de la résilience des petits agriculteurs, d’autre part.

Belati, cité par un communiqué de son ministère, a salué les efforts de la banque, son soutien constant et la coopération conjointe, pour promouvoir le secteur agricole.

Le représentant de la BERD a affirmé la poursuite du soutien du secteur agricole, en vue de surmonter les difficultés climatiques.

Gnetnews