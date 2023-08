Tunisie : Le ministre de l’Economie Ã©numÃ¨re les freins Ã  l’investissement privÃ©, et appelle les rÃ©gions Ã  mettre en avant leurs atouts compÃ©titifs

Tunisie : Le ministre de l’Economie énumère les freins à l’investissement privé, et appelle les régions à mettre en avant leurs atouts compétitifs

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saëid, a souligné l’importance de l’investissement privé en matière de création des richesses, d’impulsion de la croissance, et d’amélioration des équilibres financiers de l’Etat.

Présidant la conférence régionale de relance de l’investissement privé dans les gouvernorats du Centre-ouest, tenue, hier mardi 22 août à Sbeitla (Kasserine), le ministre a indiqué que « le volume de l’investissement privé dans les gouvernorats de la région (Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan), est en-deçà des moyens humains et naturels, et des atouts compétitifs de ces régions, notamment dans le domaine de l’agriculture, et ses différentes filières de production, comme celles du lait, des viandes rouges, des légumes, des fruits, du tourisme alternatif, des industries agroalimentaires, des énergies renouvelables, etc ».

Le processus de l’investissement fait face à de nombreuses difficultés, notamment en matière de législation, de complexités administratives, outre la faiblesse de l’infrastructure logistique, dans certaines régions, et la difficulté d’accès au financement, ce qui requiert d’approfondir le dialogue et de présenter des suggestions pratiques contribuant à développer l’arsenal législatif spécifique l’investissement public et privé, a-t-il souligné en substance.

De telles propositions devraient aider l’administration à se débarrasser des entraves qui l’enchaînent afin qu’elle puisse rendre les services avec la célérité requise, a-t-il ajouté.

Le ministre a mis l’accent sur le rôle des régions à faire connaitre leurs spécificités préférentielles à large échelle, à encadrer les investisseurs et à les accompagner en matière de réalisation de leurs projets, et à œuvrer à aplanir les difficultés en collaboration avec les intervenants sur les plans régional et central.

Gnetnews